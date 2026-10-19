اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ الشهر القادم لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.



محاولة لإنهاء الحرب



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس (الأحد)، عن مصادر مطلعة على المناقشات قولها: إن بوتين طرح فكرة الاجتماع مع ترمب وشي لمناقشة مستقبل أوكرانيا، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات وفق شروط مواتية لروسيا. وأفادت بأن المقترح يأتي في إطار مساعي الرئيس الروسي للاستفادة من تحسن علاقته بترمب، ودفع المفاوضات نحو نتائج تخدم المصالح الروسية. ولا يتضمن المقترح الروسي مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم أن الاجتماع المرتقب في حال انعقاده، سيناقش مستقبل بلاده وشروط إنهاء الحرب. واعتبرت الصحيفة أن عقد قمة من هذا النوع، دون حضور الرئيس الأوكراني سيكون سابقة غير معهودة، وقد يثير قلقاً واسعاً في العواصم الأوروبية وخارجها. وأشارت إلى أن التقارب المتزايد بين ترمب وبوتين أثار بالفعل مخاوف لدى أوكرانيا وحلفائها في واشنطن وأوروبا، خصوصاً بشأن احتمال التوصل إلى تفاهمات لا تراعي المطالب الأوكرانية.



ترمب ينتقد زيلينسكي



ويأتي الكشف عن المقترح بعد تصريحات جديدة لترمب أكد فيها أنه لا يريد اتخاذ أي خطوات قد تدفع روسيا إلى الابتعاد عن طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا. وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنه يحرز تقدماً كبيراً في جهود السلام، مشدداً على رغبته في إبقاء موسكو منخرطة في المحادثات. وانتقد ترمب زيلينسكي بشدة، واتهمه بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، معتبراً أنه كان يستطيع التوصل إلى اتفاق أفضل قبل عامين. ولم تتضمن معلومات «وول ستريت جورنال» تفاصيل بشأن مكان انعقاد القمة المقترحة، أو ما إذا كان ترمب وشي قد وافقا على المشاركة فيها. ويبقى الاجتماع الثلاثي مقترحاً روسياً لم يُعلن الاتفاق على عقده، فيما تثير فكرة بحث مصير أوكرانيا دون مشاركة قيادتها تساؤلات بشأن دور كييف وحلفائها الأوروبيين في أي تسوية محتملة.