استبعد مدرب الاتحاد ينز فيسينغ الثنائي جان كارلو سيميتش وديون لوبي من قائمة الفريق في مواجهة الاتفاق التي ستقام غداً (الثلاثاء) الساعة 9:00 مساءً، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، واستقر على اللاعبين الثمانية حارس المرمى رايكوفيتش، ودانيلو بيريرا، وريتشارد ريوس، وحسام عوار، وجورجينو فينالدوم، وستيفن بريجوين، ويوسف النصيري، وجورج إيلينيكا.



هذا وسينهي فريق الاتحاد تحضيراته الفنية اليوم (الإثنين) من خلال إجراء المدرب فيسينغ لمناورة كروية سيعتمد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.



ويطمح المدرب فيسينغ في تحقيق العميد للفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على الدوري في الموسم الجاري.