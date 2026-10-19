عادل لاعب فريق القادسية ياسر الشهراني الرقم القياسي المسجل باسم قائد فريق الهلال سالم الدوسري، بعدما وصل إلى 213 انتصاراً في دوري المحترفين السعودي، ليشترك الثنائي في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للفوز في تاريخ المسابقة.



ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للمسيرة الحافلة التي قدمها اللاعبان بقميص الهلال، إذ شكّلا على مدار السنوات الماضية عنصرين أساسيين في العديد من النجاحات المحلية، وأسهمت مشاركاتهما المستمرة في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.



ويعكس وصول الشهراني إلى هذا الرقم حجم الاستمرارية التي يتمتع بها الظهير الدولي في الملاعب السعودية، بعدما حافظ على حضوره في المنافسات المحلية لسنوات طويلة، فيما يواصلالدوسري بدوره ترسيخ مكانته بين أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري.



وباتت صدارة الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ دوري المحترفين مشتركة بين النجمين برصيد 213 فوزاً لكل منهما، في رقم يفتح الباب أمام منافسة جديدة بينهما على الانفراد بالقمة خلال الجولات القادمة، مع استمرار مشاركاتهما في المسابقة.