تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.19 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2026، لتصل إلى 141.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 142.39 مليار دولار في يوليو الماضي، فيما حافظت المملكة على المرتبة الـ17 عالمياً ضمن قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.



وشكلت السندات طويلة الأجل نحو 80% من إجمالي استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية، بقيمة 112.8 مليار دولار، مقابل 28.4 مليار دولار للسندات قصيرة الأجل، بما يعادل 20% من الإجمالي.



وعالمياً، تصدرت اليابان قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي، بقيمة 1068.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 1009.5 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 590.7 مليار دولار.