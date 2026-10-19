تحولت سائحة روسية إلى نجمة منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتسي قهوتها بهدوء داخل أحد مقاهي باريس، بينما بدت خلفها مشاهد فوضى واحتجاجات أشعلت تفاعل الملايين.

وأثار المقطع موجة واسعة من التعليقات الساخرة، بعدما بدت السائحة غير مكترثة بما يجري حولها، ومستمرة في الاستمتاع بأجواء رحلتها وكأن شيئًا لم يحدث.

وأوضحت السائحة أن تأشيرة دخولها إلى فرنسا لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، الأمر الذي دفعها إلى استغلال كل لحظة من إجازتها القصيرة، رافضةً السماح للأحداث المضطربة بإفساد تجربتها السياحية.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية، حيث أشاد متابعون برباطة جأشها وقدرتها على الاستمتاع بلحظتها الخاصة، رغم الأجواء المشحونة التي ظهرت في الخلفية، فيما رأى آخرون أن المشهد يجسِّد بصورة ساخرة إصرار بعض السياح على مواصلة رحلاتهم مهما كانت الظروف المحيطة.

وأصبح التناقض اللافت بين هدوء السائحة ومشاهد الاضطرابات من حولها، سببًا رئيسيًا في انتشار المقطع وتحوله إلى حديث المتابعين خلال ساعات قليلة.