انخفضت صادرات السيارات الكورية بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية في تقرير اليوم أن قيمة صادرات السيارات تراجعت إلى 6.05 مليارات دولار في الشهر الماضي مقارنة بـ 6.4 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض شحنات السيارات المستعملة نتيجة فرض لوائح أكثر صرامة في أسواق التصدير الرئيسة قد أثّر سلباً على الصادرات. وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي بنسبتي 9.2% و15.3% إلى 3.07 مليارات دولار و1.11 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات المتجهة إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبتي 60% و7.1% إلى 330 مليون دولار و350 مليون دولار على التوالي.

وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بما في ذلك التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، والهجينة التي تعمل بالبنزين، بنسبة 5.9% إلى 2.89 مليار دولار.

في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 14.3% لتصل إلى 135 ألف وحدة في سبتمبر.

أما عدد السيارات المنتجة محلياً، فقد ارتفع بنسبة 3.7% ليصل إلى 347 ألف وحدة وذلك بفضل تحسن الإنتاجية لدى كبرى شركات تصنيع السيارات.