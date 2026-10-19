أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة «إحصاءات النقل على السكك الحديدية لعام 2025»، التي كشفت ارتفاع إجمالي عدد ركاب القطارات داخل المدن وبينها إلى نحو 156.4 مليون راكب، مقارنة بـ42.7 مليون راكب في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 266.5%.

وأظهرت النشرة ارتفاع عدد ركاب القطارات داخل المدن إلى 145.4 مليون راكب خلال عام 2025، مقابل 31.1 مليون راكب في العام السابق، بزيادة بلغت 368%، فيما انخفض عدد ركاب القطارات بين المدن بنسبة 5.6%، ليصل إلى 10.9 ملايين راكب، مقارنة بـ11.6 مليون راكب في عام 2024.

وعلى أساس شهري، سجل إجمالي عدد ركاب القطارات داخل المدن وبينها أعلى مستوياته في ديسمبر بنحو 15.9 مليون راكب، بينما سجل أدنى مستوياته في أبريل بواقع 10.8 ملايين راكب.

3.6 مليار راكب–كيلومتر

وبحسب النشرة، بلغ أداء نقل الركاب على السكك الحديدية نحو 3,609.3 ملايين راكب–كيلومتر في عام 2025، مقابل 3,724.3 ملايين راكب–كيلومتر في عام 2024، بانخفاض نسبته 3.1%.

واستحوذ قطار الحرمين السريع على النصيب الأكبر من إجمالي أداء نقل الركاب بنسبة 76%، مسجلاً نحو 2,743 مليون راكب–كيلومتر، رغم تراجع أدائه بنسبة 6.1% مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، ارتفع أداء قطار الشرق بنسبة 8.3% ليبلغ 496 مليون راكب–كيلومتر، فيما سجل قطار الشمال نمواً بنسبة 6.9% ليصل إلى 370 مليون راكب–كيلومتر.

16.1 مليون طن بضائع

وفي قطاع الشحن، كشفت الإحصاءات بلوغ إجمالي كميات البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 16.1 مليون طن خلال عام 2025، مقارنة بـ15.6 مليون طن في عام 2024.

واستحوذ قطار الشمال على 89.7% من إجمالي كميات الشحن، بنحو 14.4 مليون طن، شملت 5.1 ملايين طن من الفوسفات، و5 ملايين طن من البوكسايت، و2.6 مليون طن من حمض الفوسفوريك، و1.7 مليون طن من الكبريت المنصهر.

وسجل قطار الشمال أعلى كمية شحن شهرية في مارس بواقع 1.3 مليون طن.

في المقابل، نقل قطار الشرق 1.7 مليون طن من البضائع، شملت 782.8 ألف طن من الحجر الجيري، و756.9 ألف طن من الحبوب، و117 ألف طن من الأسمنت، إضافة إلى 915.4 ألف حاوية قياسية.

وسجلت الحاويات أعلى مستوى شهري في مارس بواقع 89.9 ألف حاوية، فيما بلغت كميات الشحن المنقولة بالطن أعلى مستوياتها في ديسمبر بواقع 173.1 ألف طن.

نمو أداء نقل البضائع 3.6%

وأوضحت النشرة ارتفاع أداء نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى 17,011.5 مليون طن–كيلومتر في عام 2025، مقابل 16,427.7 مليون طن–كيلومتر في عام 2024، بنمو نسبته 3.6%.

وسجل قطار الشمال نحو 16,374.5 مليون طن–كيلومتر، مستحوذاً على 96.3% من إجمالي أداء نقل البضائع، بزيادة بلغت 3.3%، فيما ارتفع أداء قطار الشرق بنسبة 9.4% إلى 637 مليون طن–كيلومتر، مقارنة بـ582.1 مليون طن–كيلومتر في العام السابق.

1.4 مليون رحلة ركاب

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، بلغ عدد رحلات قطارات الركاب خلال عام 2025 نحو 1.4 مليون رحلة، قطعت مسافة إجمالية بلغت 42.3 مليون كيلومتر.

واستحوذ قطار الرياض على 949.4 ألف رحلة، قطع خلالها 26.8 مليون كيلومتر.

كما نفذت قطارات الشحن 8,885 رحلة، قطعت خلالها نحو 6.1 ملايين كيلومتر، واستحوذ قطار الشرق على 5,918 رحلة، فيما سجل قطار الشمال أكبر مسافة مقطوعة بلغت 3.7 ملايين كيلومتر.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد رحلات قطارات الركاب بين المدن إلى 42,827 رحلة في عام 2025، مقارنة بـ35,614 رحلة في عام 2024، فيما ارتفع عدد رحلات شحن البضائع من 6,807 رحلات إلى 8,885 رحلة.

97.8% التزام بالمواعيد

وفي مؤشرات الالتزام بالمواعيد، تصدر قطار الحرمين السريع بنسبة بلغت 97.8%، يليه قطار الشرق بنسبة 96.1%، ثم قطار الشمال بنسبة 94.3%.

وسجل قطار الشرق نسبة إلغاء رحلات بلغت 0.00%، مقابل 0.17% لقطار الحرمين السريع، و0.35% لقطار الشمال خلال عام 2025.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية تُعد نشرة سنوية سجلية، تستند إلى بيانات السجلات الإدارية من الهيئة العامة للنقل، إضافة إلى استخدام النمذجة المكانية في اشتقاق بعض المؤشرات الإحصائية، بهدف توفير قاعدة إحصائية موثوقة لدراسة حركة الركاب وكميات الشحن وأعداد الرحلات عبر السكك الحديدية.