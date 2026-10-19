حقق لاتسيو فوزا كبيرا على مضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، رفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر وحامل اللقب، الذي تغلب على بولونيا بنتيجة (3-1)، فيما يحتل روما المركز الثالث برصيد 17 نقطة. في المقابل، بقي رصيد يوفنتوس عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح أوليفر بروفستغارد التسجيل للاتسيو في الدقيقة 37، قبل أن يعزز غوستاف إيساكسن تقدم فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة 66، فيما اختتم فيسايو ديلي-باشيرو الثلاثية في الدقيقة 89.

وفي بقية مواجهات الجولة، تفوق ميلان على جاره أتالانتا بنتيجة (3-2)، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 9 نقاط في المركز العاشر. كما فاز كومو على مضيفه فيورنتينا (3-1)، وتغلب ليتشي على أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد.