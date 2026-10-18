أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم (الأحد)، غياب ظهيره الأيسر نونو مينديز عن مواجهة برشلونة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.
وكان مينديز قد استُبدل قبل دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام ستراسبورغ، التي أُقيمت أمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد شعوره بألم في فخذه الأيسر.
تفاصيل الإصابة ومدة الغياب
وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: «تعرض نونو مينديز لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر خلال مباراة الأمس أمام ستراسبورغ، وسيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة».
من يراقب يامال؟
وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، يُعد غياب مينديز خسارة فادحة لمدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الذي سيفتقده في توقيت صعب، قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ كان من المقرر أن يتولى مراقبة نجم «البلوغرانا» لامين يامال خلال المباراة المقبلة.
وأضافت الشبكة أن لوكاس ديني، البديل المحتمل في مركز الظهير الأيسر، لم يقدم أداءً مقنعاً منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، كما تعرض لانتقادات بسبب أدائه أمام ستراسبورغ.
Paris Saint-Germain announced today (Sunday) the absence of their left-back Nuno Mendes for the match against Barcelona, scheduled for next Tuesday in the UEFA Champions League.
Mendes was substituted just minutes before the end of his team's match against Strasbourg, which took place yesterday in the French league, after feeling pain in his left thigh.
Injury Details and Duration of Absence
Paris Saint-Germain stated in a release on their official website: "Nuno Mendes suffered an injury to his left thigh muscle during yesterday's match against Strasbourg, and he will be sidelined for the coming weeks."
Who will monitor Yamal?
According to the French network "Foot Mercato," Mendes's absence is a significant loss for Paris Saint-Germain coach Luis Enrique, who will miss him at a difficult time before the match against Barcelona in the UEFA Champions League, as he was supposed to monitor the "Blaugrana" star Lamine Yamal during the upcoming match.
The network added that Lucas Digne, a potential substitute for the left-back position, has not delivered convincing performances since arriving at Paris Saint-Germain last summer, and he has faced criticism for his performance against Strasbourg.