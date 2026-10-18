أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم (الأحد)، غياب ظهيره الأيسر نونو مينديز عن مواجهة برشلونة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وكان مينديز قد استُبدل قبل دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام ستراسبورغ، التي أُقيمت أمس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد شعوره بألم في فخذه الأيسر.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: «تعرض نونو مينديز لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر خلال مباراة الأمس أمام ستراسبورغ، وسيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة».

من يراقب يامال؟

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، يُعد غياب مينديز خسارة فادحة لمدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الذي سيفتقده في توقيت صعب، قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ كان من المقرر أن يتولى مراقبة نجم «البلوغرانا» لامين يامال خلال المباراة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن لوكاس ديني، البديل المحتمل في مركز الظهير الأيسر، لم يقدم أداءً مقنعاً منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، كما تعرض لانتقادات بسبب أدائه أمام ستراسبورغ.