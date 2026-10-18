واصل فريق مانشستر يونايتد عروضه الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، بتعادله مع مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة السابعة.

انتصار وحيد بعد 7 جولات

ولم يحقق يونايتد سوى فوز واحد من أصل سبع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كان على حساب إيبسويتش تاون بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية، بينما تعادل في أربع مواجهات وخسر مباراتين، وهو أقل عدد من الانتصارات للشياطين الحمر في هذه المرحلة من البريميرليغ منذ موسم 1986-1987.

مبيومو يتقدم ليونايتد

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 35، بعد عرضية أرضية أرسلها يوري تيليمانس من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها بريان مبيومو بتسديدة سكنت الشباك.



كالفيرت يدرك التعادل

وأدرك دومينيك كالفيرت ليوين التعادل لصالح ليدز في الدقيقة 51، بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بينما وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر.