الحمد لله الذي أنعم علينا بوطنٍ وحّد الكلمة وأرسى دعائم الأمن وصنع من التحديات قوة ومن الطموحات إنجازات حتى غدت السعودية وطنًا شامخًا بمكانته عزيزًا بقيادته وشعبه.

السعودية ليست مجرد أرض نعيش عليها بل هوية تسكن وجداننا وكرامة نعتز بها وتاريخ نفخر به ومستقبل نحمله أمانةً لأجيالنا.

وما تتعرض له بلادنا من حملات مغرضة ومحاولات للنيل من مكانتها لن يحجب منجزاتها أو ينال من عزيمتها؛ فالأوطان العظيمة لا تُقاس بما يُقال عنها بل بما تصنعه على أرض الواقع.

لقد أثبتت المملكة بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الطموحة أن الإرادة تصنع المستحيل وأن الأمم الواثقة بمستقبلها لا تلتفت إلى حملات التشويه بل ترد عليها بالعمل والإنجاز.

قد نختلف في آرائنا لكننا لا نختلف على وطننا فأمنه ووحدته وسيادته ثوابت راسخة والوفاء له ليس شعارًا نردده بل مسؤولية نؤديها وعمل نخلص فيه وموقف نثبت عليه.

ونجدد اعتزازنا وولاءنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله سائلين الله أن يسدد خطاهما ويحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها ورخاءها.

ستبقى السعودية شامخة بقيادتها قوية بشعبها راسخة بتاريخها ماضية بثقة نحو مستقبلها لا تهزها الحملات ولا توقف مسيرتها التحديات.

فالسعودية ليست وطنًا ننتمي إليه فحسب بل عزٌّ ننتمي به إلى العالم.

الأوطان كثيرة.. لكن السعودية وطن لا يتكرر.