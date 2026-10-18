كشف رئيس نادي خيتافي الإسباني أنخيل توريس عن إجراء محادثات مع ممثلي أسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس، لبحث إمكانية التعاقد معه.

ولم ينضم راموس إلى أي نادٍ منذ رحيله عن مونتيري المكسيكي نهاية العام الماضي، ولا يزال المدافع المخضرم يبحث عن تجربة جديدة، رغم بلوغه سن الـ40 عاماً.

محادثات مع وكيله وشقيقه

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع راموس، أجاب توريس في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «نعم»، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكد رئيس خيتافي وجود اتصالات بالفعل مع المقربين من المدافع الإسباني، قائلاً: «تحدث معي وكيله وشقيقه».

يناير موعد محتمل للصفقة

ومع ذلك، أوضح رئيس النادي أن أولويات المدرب خوسيه بوردالاس تتمثل حالياً في تدعيم مراكز أخرى، قائلاً: «لدينا ستة مدافعين في قلب الدفاع، ولم يكن هذا المركز من بين احتياجات المدرب في الوقت الحالي، إذ يريد لاعبين على الأطراف».

واختتم توريس حديثه قائلاً: «ربما إذا لم يتم الأمر الآن، فقد يحدث في يناير، إذا قررنا ضم مدافع، لكن هذا المركز مغطى لدينا بشكل جيد».

يُذكر أن خيتافي أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الظهير الأيمن المخضرم داني كارفاخال في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ريال مدريد.