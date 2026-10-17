أمام أستون فيلا.. «يايسله» يتلقى الهزيمة الثالثة مع نيوكاسل

خسر نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

الهزيمة الثالثة لـ«يايسله»

وتُعد هذه الهزيمة الثالثة للمدرب الألماني ماتياس يايسله مع نيوكاسل في آخر 4 مباريات في «البريميرليغ»، إلى جانب انتصارين وتعادلين.

مانزامبي يسجل هدف الفوز

وجاء هدف أستون فيلا عبر عرضية متقنة أرسلها جواز جوميز من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها يوهان مانزامبي بضربة رأسية سكنت الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب «البريميرليغ»، متفوقاً بفارق الأهداف على أستون فيلا، الذي تقدم إلى المركز الثاني عشر.