حقق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله رقمين تاريخيين، بعدما سجل هدفاً في تعادل التعاون مع الدرعية بنتيجة 1-1، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وافتتح السنغالي كلايتون دياندي التسجيل للدرعية في الدقيقة 50، لكن عبدالرزاق حمدالله أدرك التعادل للتعاون في الدقيقة 65 بضربة رأسية قوية.

حمدالله يتجاوز السومة

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح عبدالرزاق حمدالله أكثر اللاعبين مساهمةً في الأهداف في تاريخ دوري المحترفين، بإجمالي 184 مساهمة، بعدما سجل 159 هدفاً وصنع 25، متجاوزاً عمر السومة، الذي سجل 161 هدفاً وصنع 22.

رقم تاريخي جديد

كما عادل عبدالرزاق حمدالله رقم عمر السومة وسالم الدوسري، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف أمام فرق مختلفة في تاريخ دوري روشن، بعدما هز شباك 27 فريقاً.