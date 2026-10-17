اكتسح فريق برشلونة مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

أهداف المباراة

افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك ريال بيتيس التعادل عن طريق فالنتين غوميز في الدقيقة 27.

وسجل رودري أول أهدافه بقميص برشلونة في الدقيقة 41، لينهي «البلوغرانا» الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1.

وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، إذ سجل غابرييل جيسوس الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 51، لكن المغربي عبدالصمد الزلزولي قلص الفارق بعدها بدقيقتين فقط.

وأحرز إريك غارسيا وداني أولمو الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 62 و81، ليواصل فريق المدرب هانز فليك تألقه قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل، وكلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل في «الليغا».

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 19 نقطة في المركز الثالث.