تغلب فريق الاتفاق على مستضيفه نيوم بنتيجة (1 - 0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الرياضي (2026 - 2027).



وقد وضع الاتفاق حداً للتعادلات المتتالية التي تعرض لها في الجولات الثلاث الماضية، منتصراً على مستضيفه نيوم بهدف القائد عبد الله الخطيب عند الدقيقة (82) من عمر المباراة.



وشهد اللقاء تألق الحارس السلوفاكي ماريك روداك حامي عرين الاتفاق، في التصدي لأربع تسديدات في المباراة، منذ المحاولة الأولى للجزائري سعيد بن رحمة خلال الدقائق العشرين الأولى، مسهماً بالانتصار.



في المقابل، عبرت التسديدة الأولى باتجاه مرمى البولندي مارسين بولكا إلى شباكه في الدقيقة الـ 82، كما افتقدت ثلاث تسديدات اتفاقية، سبقت تصويبة الخطيب، إلى الدقة الكافية لتسير في اتجاه مرمى نيوم.



وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده للنقطة 15 في المركز السابع، وبقي نيوم خامساً بـ 16 نقطة.