أسفرت حملة أمنية مكثفة خلال 24 ساعة عن ضبط عددٍ من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بإجمالي قيمة مالية تقارب ستة ملايين جنيه، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة بالعملات خارج السوق المصرفية.

وشنّت الأجهزة الأمنية، ممثلةً في قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات استهدفت المتورطين في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وجاءت هذه التحركات ضمن مساعي التصدي للممارسات غير النظامية المرتبطة بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والمضاربة بأسعارها، لما تسببه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية.

وأُحيلت القضايا المضبوطة إلى الجهات المختصة، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين.