فتحت السلطات الأسترالية تحقيقاً موسعاً في وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات داخل منزل عائلته في مدينة غرافتون بولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن كشفت التحريات الأولية عن ممارسات مثيرة للقلق، تتعلق بتقييد الطفل وأحد أشقائه داخل أكياس نوم باستخدام شريط لاصق خلال الليل.

وبدأت الواقعة عندما تلقت فرق الطوارئ بلاغاً عن طفل فاقد للوعي، فتوجهت الشرطة وفرق الإسعاف إلى المنزل قرابة الساعة 6:40 صباحاً. وحاول المسعفون إنقاذه بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، وأُعلنت وفاته في الموقع.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أظهرت التحقيقات الأولية أن الطفل، الذي كان يعاني صعوبات في النمو، وشقيقاً واحداً له على الأقل، كانا يُقيّدان داخل أكياس النوم باستخدام شريط لاصق أثناء الليل.

وفي إطار التحقيق، استدعت الشرطة خبراء الأدلة الجنائية لفحص المنزل وجمع الأدلة، فيما تقرر إخضاع جثمان الطفل للتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العائلة كانت تخضع لمتابعة إدارة المجتمعات والعدل الأسترالية قبل وقوع الحادثة، فيما استجوب المحققون والدي الطفل للوقوف على ظروف وفاته، من دون الإعلان حتى الآن عن توقيف أي منهما أو توجيه اتهامات رسمية.

ولكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة، شكّلت السلطات فريق تحقيق خاصاً يحمل اسم «ميلونا»، بمشاركة محققين من وحدة جرائم القتل، لمواصلة جمع الأدلة والتحقق مما جرى داخل المنزل.