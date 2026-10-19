هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية، كانت في رحلة من تل أبيب إلى فيينا، اضطراريًا في العاصمة البلغارية صوفيا، عقب تلقي بلاغ مجهول المصدر عن احتمال وجود قنبلة على متنها، وفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وفي حادثة مشابهة، أفادت الصحيفة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بتلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «دلتا» الأميركية، هبطت في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن السلطات أخلت الطائرة من الركاب فور تلقي البلاغ، قبل نقلها إلى منطقة معزولة في المطار، حيث باشرت فرق الأمن والمتفجرات عمليات تفتيش دقيقة للطائرة ومحيطها، للتحقق من صحة التهديد.

وبحسب الصحيفة، ورد البلاغ المجهول صباح الثلاثاء، عقب هبوط الطائرة، متضمنًا ادعاءً بوجود جسم مشبوه أو قنبلة على متنها.

من جانبها، أكدت سلطة المطارات الإسرائيلية انتهاء الحادثة من دون العثور على أي مؤشرات غير اعتيادية، معلنةً عودة العمليات إلى طبيعتها. ورجّحت التقييمات الأولية أن يكون البلاغ كاذبًا، من دون الإعلان عن وجود خطر مباشر يهدد الركاب أو أفراد الطاقم.