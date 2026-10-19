تحوّل حفل زفاف في محافظة الجيزة المصرية إلى حالة من القلق والاستنفار، بعدما نُقل أكثر من 50 شخصًا إلى المستشفى إثر ظهور أعراض يُشتبه في ارتباطها بتسمم غذائي، عقب تناول الترمس الذي قُدّم للضيوف خلال الحفل.

وبدأت الواقعة عندما اشتكى عدد من المدعوين من آلام حادة في البطن، مصحوبة بالقيء والإعياء الشديد، ما استدعى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع المصابون لفحوصات طبية لتقييم حالتهم الصحية، فيما وضعهم الأطباء تحت الملاحظة لمتابعة تطورات الأعراض وتقديم العلاج المناسب. ونُقل عن مصدر طبي أن الحالات لم تكن مستقرة وقت متابعة الواقعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن درجة خطورة الإصابات أو موعد مغادرة المصابين المستشفى.

وأثارت الحادثة قلقًا بين أهالي القرية، وسط تساؤلات حول سلامة الأطعمة المقدمة خلال المناسبة. وفي إطار التحقيق في ملابسات الواقعة، يجري فحص عينات من الترمس الذي تناوله المدعوون، للتحقق من احتمال تلوثه أو تلفه، وتحديد ما إذا كان وراء ظهور أعراض التسمم.

ولا تزال النتائج النهائية للفحوصات غير معلنة، فيما يُنتظر أن تكشف التحاليل السبب الفعلي للحادثة، وما إذا كانت الإصابات ناجمة عن طريقة إعداد الترمس أو تخزينه قبل تقديمه للضيوف.