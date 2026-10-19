أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، (الإثنين)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منفتح على أي خطوة من شأنها إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً على أن الأولوية الأمريكية تتمثل في وضع حد للحرب.



ونفى روبيو، خلال حديثه للصحفيين في أوزبكستان، وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وكييف أو فرض قيود عليه، وذلك رداً على انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن عدم تلقي تحذيرات مسبقة من الضربات الروسية بالصواريخ الباليستية خلال الليل.



وقال روبيو إنه لا يستطيع التعليق على الضربات الأخيرة، نافياً صحة ادعاء زيلينسكي تعليق بيانات الإنذار المبكر المهمة المتعلقة بإطلاق الصواريخ الروسية الأسبوع الماضي، مضيفاً: «لا أعرف من أين يأتي بهذه الأشياء أو لماذا يقول هذه الأشياء للصحافة. ما يجب أن يركز عليه، وما نريد أن نركز عليه، هو وضع نهاية لهذه الحرب».



وكان زيلينسكي قد أعلن، أمس (الأحد)، استئناف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده، بعد أيام من تصاعد التوترات مع ترمب على خلفية قرارات أمريكية تتعلق بالعقوبات على روسيا وإمدادات الديزل الروسي.



وفي المقابل، أعلن زيلينسكي، اليوم، أن هجوماً روسياً خلال الليل ألحق أضراراً بأكثر من 10 منشآت للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 550 ألف أسرة. وأشار إلى ما وصفه بعرقلة توريد الصواريخ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، بالتزامن مع تخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا أو تأجيلها.



وانتقد ترمب زيلينسكي بسبب استهداف أوكرانيا مصافي الديزل الروسية، معتبراً أن هذه الهجمات ألحقت «أضراراً جسيمة» بأسواق الديزل العالمية. وقال ترمب، في تدوينة نشرها الأحد عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه يواصل محادثات السلام المتعلقة بالحرب، ولا يريد اتخاذ أي خطوة قد تدفع روسيا إلى الابتعاد عن طاولة المفاوضات.



وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الديزل، يتضمن تزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن فوراً، و500 ألف طن إضافية خلال نوفمبر، ثم مليون طن بعد ذلك.