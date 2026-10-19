سجل الفرنسي آرثر فيلس حضوره للمرة الأولى ضمن قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر عن رابطة محترفي التنس (ATP)، بعدما تقدم إلى المركز العاشر برصيد 3325 نقطة، مستفيدًا من تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش أربعة مراكز ليصبح في المرتبة الثانية عشرة.
واحتفظ الإيطالي يانيك سينر بالمركز الأول برصيد 10950 نقطة، متقدمًا على الألماني ألكسندر زفيريف الذي جاء ثانيًا بـ10070 نقطة، فيما احتل الإسباني كارلوس ألكاراز المركز الثالث برصيد 5610 نقاط.
وجاء الأمريكي بن شيلتون رابعًا بـ4720 نقطة، يليه الروسي دانييل ميدفيديف خامسًا برصيد 3660 نقطة، ثم الإيطالي فلافيو كوبولي في المركز السادس بـ3640 نقطة.
وحل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم سابعًا برصيد 3590 نقطة، يليه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز الثامن بـ3430 نقطة، فيما جاء الأمريكي فرانسيس تيافو تاسعًا برصيد 3380 نقطة.
Frenchman Arthur Fils made his debut in the top ten of the ATP World Tennis Rankings, published by the Association of Tennis Professionals (ATP), after moving up to the tenth position with 3325 points, benefiting from Serbian Novak Djokovic's drop of four places to twelfth.
Italian Jannik Sinner retained the first position with 10950 points, ahead of German Alexander Zverev, who came in second with 10070 points, while Spanish player Carlos Alcaraz occupied the third spot with 5610 points.
American Ben Shelton ranked fourth with 4720 points, followed by Russian Daniil Medvedev in fifth place with 3660 points, and Italian Flavio Cobolli in sixth with 3640 points.
Canadian Felix Auger-Aliassime came in seventh with 3590 points, followed by Australian Alex de Minaur in eighth with 3430 points, while American Frances Tiafoe ranked ninth with 3380 points.