سجل الفرنسي آرثر فيلس حضوره للمرة الأولى ضمن قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر عن رابطة محترفي التنس (ATP)، بعدما تقدم إلى المركز العاشر برصيد 3325 نقطة، مستفيدًا من تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش أربعة مراكز ليصبح في المرتبة الثانية عشرة.


واحتفظ الإيطالي يانيك سينر بالمركز الأول برصيد 10950 نقطة، متقدمًا على الألماني ألكسندر زفيريف الذي جاء ثانيًا بـ10070 نقطة، فيما احتل الإسباني كارلوس ألكاراز المركز الثالث برصيد 5610 نقاط.


وجاء الأمريكي بن شيلتون رابعًا بـ4720 نقطة، يليه الروسي دانييل ميدفيديف خامسًا برصيد 3660 نقطة، ثم الإيطالي فلافيو كوبولي في المركز السادس بـ3640 نقطة.


وحل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم سابعًا برصيد 3590 نقطة، يليه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز الثامن بـ3430 نقطة، فيما جاء الأمريكي فرانسيس تيافو تاسعًا برصيد 3380 نقطة.