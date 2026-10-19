تزامناً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شاركت أمانة منطقة نجران في الحملة، يتقدمهم أمين المنطقة المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، وذلك تعزيزاً لقيم العطاء والتكافل المجتمعي، وإسهاماً في دعم المنظومة الصحية.

وجاءت مشاركة الأمانة بالتعاون مع تجمع نجران الصحي، تحت شعار «اقتداء وعطاء» تأكيداً لأهمية التبرع الطوعي بالدم ودوره الإنساني في إنقاذ الأرواح، وترسيخاً لثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي ينعم أفراده بالصحة وجودة الحياة.