اعتمدت بلدية بيشة المخطط التنظيمي لمدخل بيشة الغربي، الممتد من جسر نمران حتى جسر الجعبة بطول 5936 متراً وعرض 30 متراً.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد فلاح القحطاني لـ«عكاظ» إن اعتماد هذا المشروع يهدف لمعالجة أوضاع العقارات المتداخلة مع الطريق، وتنظيم التقاطعات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، ورفع كفاءة الطريق، وتعزيز المشهد الحضري للمدخل الغربي للمحافظة.

الجدير بالذكر أن المدخل الغربي لمدينة بيشة يُعد ذو أهمية كبيرة حيث يرتبط بعدد من الطرق التي تربط محافظة بيشة بمناطق الباحة ومحافظاتها ومراكزها الشمالية والشرقية وتهامة، ومنطقة مكة المكرمة مروراً بمحافظات الطائف، وتربة ومحافظات بلقرن إضافة لمراكز بيشة الغربية والجنوب غربية.