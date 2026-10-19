أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن تصحيح سوق الأسهم في بلاده أصبح حتمياً بعد الارتفاعات السريعة التي سجلتها أخيراً، مشيراً إلى أن الأسهم الكورية لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.

وأوضح، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، أن وتيرة صعود الأسهم أثارت قلقه، كاشفاً أن حكومته تدرس إجراءات إضافية لتحسين تقييمات السوق وتعزيز حوكمة الشركات.



وشدد على صعوبة التدخل الحكومي المباشر في الأسواق المالية، معتبراً أن توجيه حركة الأسهم ليس أمراً مرغوباً فيه، ومؤكداً استمرار الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.

وأغلق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تعاملات اليوم (الإثنين) مرتفعاً بنسبة 1% عند 5768 نقطة، وسط تقلبات تشهدها السوق عقب موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي.