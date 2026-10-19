قلصت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، ليتداول خام برنت فوق مستوى 108 دولارات للبرميل، وسط ضغوط جني الأرباح، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق بعض العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا، ما يفتح المجال أمام زيادة صادرات الوقود الروسي للأسواق العالمية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.55%، بما يعادل 1.71 دولار، لتصل إلى 108.15 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «نايمكس» تسليم نوفمبر بنسبة 0.55%، أو 54 سنتاً، إلى 100.87 دولار للبرميل.



وجاء التراجع بعدما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة الماضية عند أعلى مستوى منذ 19 مايو، فيما سجل الخام الأمريكي أعلى إغلاق له منذ 17 سبتمبر، قبل أن يتراجع الخامان بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم، ثم يقلصا خسائرهما.



ووفقاً لما أوردته وكالات إعلامية غربية، وقع ترمب مرسوماً تنفيذياً يقضي بالإعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية نص عليها قانون «غراهام»، الذي أُقر الشهر الماضي لتشديد الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.



ويأتي القرار عقب اتفاق بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، بكميات تبدأ بنحو 2.3 مليون برميل خلال شهر أكتوبر الحالي، على أن ترتفع لاحقاً إلى 7.6 مليون برميل شهرياً.