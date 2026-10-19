أعلنت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي لوجهة «ذاخر مكة»، إتمام استحواذ صندوق الثروة السيادي الإندونيسي «دانانتارا» (BPI Danantara) على 14 قطعة أرض مخصصة للتطوير الفندقي والتجاري إضافة إلى أبراج فندق «نوفوتيل ذاخر مكة»، وإتمام نقل ملكية العقارات باسم الصندوق، وذلك ضمن وجهة «ذاخر مكة»، الواقعة على بُعد 1.2 كيلومتر شمال المسجد الحرام. وتمثل هذه الصفقة خطوة كبيرة تعكس جاذبية السوق العقاري في مكة المكرمة لرؤوس الأموال السيادية الأجنبية، وتؤكد قدرة الوجهة على استقطاب المؤسسات الاستثمارية الدولية.

ويأتي هذا الاستحواذ بالتزامن مع سريان الأنظمة المحدثة المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقارات في مكة المكرمة، مما يعكس قوة البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الواعدة التي توفرها العاصمة المقدسة. كما يبرز جاذبية وجهة «ذاخر مكة»، بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة وبيئة تطويرية مميزة، على استقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد للمساهمة في تطوير قطاع الضيافة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأهالي مكة المكرمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، قال المهندس فيصل عدنان شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير: «إن إبرام هذه الشراكة الإستراتيجية مع دانانتارا الإندونيسية يمثل دلالة قوية على ثقة الاستثمار الدولي في نموذج التطوير العقاري في المملكة»، مؤكداً التزام الشركة بتحويل الرؤى الاستثمارية إلى واقع عمراني ملموس يخدم منظومة الضيافة في مكة المكرمة.

وأضاف: «نثق أن المشروع سيعزز مكانة ذاخر مكة كوجهة استثمارية عالمية، ويدعم تحولها إلى منصة متكاملة للاستثمار الفندقي والتجاري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن».

ومن جانبه، صرّح السيد روسان روسلاني، الرئيس التنفيذي لـ «دانانتارا» الإندونيسية: «يمثّل هذا الإنجاز خطوة ملموسة نحو بناء منصة استثمارية طويلة الأمد في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية. وينصبّ تركيزنا على إدارة هذه الأصول بانضباط استثماري، بالتوازي مع تطوير منظومة متكاملة ترتقي بجودة الإقامة والخدمات المقدّمة للحجاج والمعتمرين القادمين من إندونيسيا ومن مختلف أنحاء العالم. وعلى نطاق أوسع، يمثّل ذلك بداية شراكة اقتصادية ممتدة بين جمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، وسنواصل تعميق تعاوننا الثنائي من خلال استكشاف الفرص في المدينة المنورة وفي قطاعات أخرى تحقق قيمة مشتركة للبلدين الشقيقين».

وشملت الصفقة الاستحواذ على 14 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ 44,088 متراً مربعاً، مخصصة للتطوير الفندقي والتجاري. وتعتزم «دانانتارا» تطوير هذه الأراضي إلى مشاريع فندقية تضم نحو 6,000 مفتاح فندقي، إلى جانب مركز تجاري كبير يضم أكثر من 90 محلاً تجارياً، باستثمارات تطويرية مستقبلية تتجاوز 2 مليار ريال، لا تشمل قيمة الأراضي المستحوذ عليها، مما يعزز الطاقة الاستيعابية الفندقية ويوسع المعروض التجاري لوجهة «ذاخر مكة»، ويرفع قدرتها على استقبال أعداد أكبر من الزوار خلال مراحل النمو والتطوير القادمة وستستعين دانانتارا بمجموعة الخماسية كشريك تطويري للصندوق في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الصفقة كذلك الاستحواذ على فندق «نوفوتيل ذاخر مكة»، الذي يُعد أكبر فندق يحمل علامة «نوفوتيل» عالمياً من حيث عدد الغرف، ويتكون من 3 أبراج فندقية تضم 1,461 غرفة وجناحاً موزعة على 19 طابقاً، بمساحات استثمارية تبلغ نحو 33,903 متراً مربعاً، وتتولى تشغيله مجموعة «أكور» (Accor) العالمية للضيافة.

ويقع الفندق ضمن منظومة متكاملة من خدمات الضيافة والنقل في وجهة «ذاخر مكة»، التي تحتضن عدداً من العلامات الفندقية العالمية، بإجمالي يصل إلى نحو 2,700 غرفة وشقة فندقية، بما يعزز تنوع خيارات الإقامة وتكامل الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

وتعكس الصفقة التزام شركة ذاخر للتطوير بتطوير وجهات عمرانية واستثمارية متكاملة بالقرب من المسجد الحرام، تجمع بين المواقع الإستراتيجية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الفندقية والتجارية المتنوعة، وتقدم حلولاً مبتكرة وخدمات ضيافة عالية الجودة تلبي حاجات الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم. كما يجسد نقل صكوك الملكية إلى المستثمر الإندونيسي نجاح وجهة «ذاخر مكة» في استقطاب رؤوس الأموال السيادية والإستراتيجية الأجنبية، وتحويل الفرص العقارية إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



نبذة عن شركة ذاخر للتطوير



تعمل شركة ذاخر للتطوير على تطوير وجهات عمرانية متكاملة تعيد تشكيل تجربة السكن والضيافة والاستثمار بالقرب من المسجد الحرام، من خلال مشاريع تتمتع بمواقع إستراتيجية وتوفر قيمة تنموية وفرصاً استثمارية متنوعة.

وتشمل مشاريع الشركة وجهة «ذاخر مكة»، الممتدة على مساحة 320 ألف متر مربع، والتي تضم منظومة متكاملة من الفنادق والأبراج والمرافق والخدمات، بقيمة استثمارية تتجاوز 20 مليار ريال.

كما تطور الشركة مشروع «مثابة»، أول مخطط معتمد ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة، ويضم 205 قطع أراضٍ بقيمة تطويرية تتجاوز 80 مليار ريال، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مشاريع عمرانية تدعم النمو الحضري وتوفر فرصاً استثمارية وتنموية مستدامة.

وتعكس هذه المشاريع توجه «ذاخر للتطوير» نحو تطوير وجهات تسهم في تنمية المشهد العمراني والاستثماري بالعاصمة المقدسة، وتعزز جاهزيتها لخدمة السكان والزوار والحجاج والمعتمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.