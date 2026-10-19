تستعد مدينة الخبر لاستضافة حفل غنائي يجمع الفنان فضل شاكر ونجله محمد شاكر، في 30 أكتوبر الجاري، على مسرح «الخبر أرينا»، في لقاء فني يجمع الأب والابن للمرة الأولى على خشبة مسرح واحدة، وسط ترقب جماهيري للأمسية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ إقامة الحفل، على أن يبدأ طرح التذاكر غداً (الثلاثاء) 20 أكتوبر، في خطوة تأتي امتداداً للحضور الجماهيري الذي حققه فضل شاكر في حفلات موسم الرياض.

ويأتي الإعلان عقب نفاد تذاكر حفلتين للفنان في موسم الرياض، ما يعكس حجم الإقبال على حفلاته، ويمنح ظهوره المرتقب إلى جانب نجله بعداً فنياً مختلفاً، خصوصاً أن الأمسية تجمع صوتين من جيلين في تجربة غنائية مشتركة.

ولا تقتصر خصوصية الحفل على اجتماع الأب وابنه، بل تمتد إلى انتقال هذا الحضور من الرياض إلى الخبر، بما يفتح مساحة جديدة أمام الجمهور لمتابعة تجربة غنائية تقوم على العلاقة الفنية والعائلية بين الفنانين.

وتترقب الجماهير تفاصيل الأمسية وما سيقدمه فضل ومحمد شاكر على المسرح، في حفل يحمل خصوصية اللقاء الأول، ويضع التجربة المشتركة أمام اختبار الجمهور المباشر.