أشاد مدرب الأهلي، مارينو بوسيتش، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه في مواجهة الفيحاء التي انتهت بفوز الأهلي (3-2)، مؤكداً أن فريقه نجح في تجاوز الظروف الصعبة رغم الغيابات وسوء أرضية الملعب.



وقال بوسيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة كما توقعنا، وزادت صعوبتها بسبب غياب عدد من اللاعبين للإصابة وسوء أرضية الملعب، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروحاً عالية مكنتنا من العودة وتحقيق الفوز».



وأضاف: «استقبلنا هدفاً في الشوط الأول، لكننا عدنا في الثاني، ورغم استقبالنا الهدف الثاني نتيجة خطأ، لم يستسلم الفريق ونجح في تسجيل هدف الانتصار، وأنا سعيد بالمستوى والروح الكبيرة».



وعن تألق الأوكراني أرتيم بوندارينكو بتسجيله ثنائية، قال: «ساعدنا كثيراً اليوم، وهو لاعب يحتاج إلى الشعور بالدعم والثقة من زملائه والجماهير، وهذا ما حدث».



واختتم بوسيتش بالتأكيد على رضاه عن أداء لاعبيه وإصرارهم على الانتصار رغم الظروف.