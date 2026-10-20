تصدر تخصص التمريض العام قائمة التخصصات الأكثر تكراراً في الفرص الوظيفية التي طرحتها الصحة القابضة عبر تجمعاتها الصحية العشرين، إذ شمل احتياج 18 تجمعاً صحياً، فيما خلا تجمعَي الأحساء والشرقية من طلب التخصص، ضمن 4291 فرصة وظيفية أعلنت القابضة طرحها للممارسين الصحيين السعوديين.

وأظهر رصد «عكاظ» لشواغر التجمعات الصحية تكرار طلب تخصصات طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير وطب الأطفال والجراحة والباطنة والنساء والولادة، بمسميات وظيفية شملت استشاري وطبيب نائب أول وطبيب نائب وطبيب مقيم، إلى جانب الأخصائيين غير الأطباء والفنيين، وتنوعت الحاجات بين التخصصات الطبية الدقيقة والخدمات الصحية المساندة.

ولم تتضمن الوظائف المطروحة تحديد عدد الشواغر لكل تخصص أو إجمالي الوظائف المخصصة لكل تجمع صحي، إذ اقتصرت على عرض التخصصات والمسميات المطلوبة، دون بيان التوزيع العددي للفرص الوظيفية، ما يحول دون تحديد نصيب التمريض من إجمالي الوظائف المطروحة.

ويأتي تصدر التمريض للتخصصات المتكررة، في وقت كشفت فيه بيانات القوى العاملة الصحية في المملكة تجاوز عدد الممارسين المسجلين في مهنتَي التمريض والقبالة 290 ألف ممارس وممارسة حتى عام 2026، بينهم نحو 110 آلاف سعودي وسعودية، ما يعكس اتساع حضور الكفاءات الوطنية في مهنتين أساسيتين ضمن المنظومة الصحية.

وكان رصد أجرته «عكاظ» في صفر الماضي 1448هـ، استناداً إلى بيانات المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أظهر ارتفاع نسبة السعوديين في مهنتَي التمريض والقبالة من 30% عام 2018 إلى 38% عام 2026، بزيادة بلغت ثماني نقاط مئوية.

وكانت «عكاظ» نشرت أمس تفاصيل إعلان الصحة القابضة طرح 4291 فرصة وظيفية للممارسين الصحيين السعوديين عبر 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة، مع إتاحة التقديم إلكترونياً عبر بوابات التوظيف الخاصة بكل تجمع.