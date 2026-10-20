سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» أدنى إغلاق له في أكثر من 5 سنوات، بعدما أنهى تداولات اليوم (الثلاثاء) عند مستوى 9952.06 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.69%، فاقداً نحو 172 نقطة.



وشهدت جلسة التداول تسجيل 33 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً أدنى مستوياتها التاريخية، شملت «أسمنت الجوف، أميانتيت، تمكين، طباعة وتغليف، طيران ناس، شري، نسيج، لازوردي، جاهز، إم بي سي، ساكو، السيف غاليري، نايس ون، محطة البناء، أسواق المزرعة، إنتاج، الموسى، إس إم سي للرعاية الصحية، تداول، أملاك، سهل، النايفات، مرنة، الخليجية العامة، جدوى ريت الحرمين، مشاركة ريت، ملكية ريت، الإنماء ريت للتجزئة، ميفك ريت، البحر الأول، سينومي سنترز، رتال، الماجدية».