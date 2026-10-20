توقع تقرير حديث ارتفاع معدل تضخم أسعار مناقصات البناء في السعودية إلى 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف مواد البناء واضطرابات سلاسل التوريد، مع استمرار المعدل عند المستوى ذاته خلال عام 2027.

وكشفت شركة "«جيه إل إل» في تقريرها عن سوق البناء السعودي للنصف الأول من 2026، أن أسعار النحاس ارتفعت بنسبة 44.5%، والألمنيوم 23.9%، والديزل 7.9% حتى أغسطس الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع، خصوصاً في القطاعات المعتمدة على المعادن والمواد المستوردة.

وأوضحت أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية تسببت في تأخر وصول مواد ومعدات البناء، وزيادة المخاطر المرتبطة بالجداول الزمنية للمشاريع، فيما أسهمت المنافسة الشديدة بين المقاولين في الحد من انعكاس ارتفاع التكاليف على أسعار المناقصات، عبر تحمل الشركات جزءاً من الزيادة مقابل تقليص هوامش أرباحها.

نمو مستقر



وتوقعت «جيه إل إل» أن يسجل قطاع البناء والتشييد في المملكة نمواً معتدلاً ومستقراً خلال عامي 2026 و2027، مع انتقال السوق من مرحلة التوسع المتسارع إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، عقب سنوات من النشاط القياسي.

وأشارت أن التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض أسهمت في الحد من المضاربات واحتكار الأراضي، وزيادة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير، ما ساعد على تهدئة الأسعار وتسريع أعمال البناء.



وأكدت أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصحة والتعليم والتطوير العمراني تواصل استقطاب الشركات المحلية والدولية، بما يدعم استدامة نشاط القطاع.