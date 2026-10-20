واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4143.91 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4163.30 دولاراً للأوقية، وفق بيانات تداولات أمس (الاثنين).

وجاء انخفاض المعدن النفيس بالتزامن مع صعود الدولار، ما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفةً بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6%.

وتؤدي زيادة عوائد السندات عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً ثابتاً، إذ تصبح الأصول المدرة للفائدة أكثر تنافسيةً في نظر المستثمرين.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يترقب المستثمرون تصريحات المسؤولين للحصول على مؤشرات بشأن المسار القادم للسياسة النقدية الأمريكية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 57.24 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1646 دولاراً، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1121.14 دولاراً للأوقية.