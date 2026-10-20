شهد محيط أحد المساجد في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية حادثة إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، بينما باشرت السلطات الفيدرالية والمحلية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ظروفها ودوافعها.

وجاءت التحركات الأمنية عقب تلقي بلاغ بشأن إطلاق نار بالقرب من المسجد، حيث انتقل عناصر إنفاذ القانون إلى الموقع وفرضوا إجراءات أمنية في المنطقة، بالتزامن مع بدء عمليات الفحص وجمع الأدلة.

وأكد مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في كولومبوس مشاركته في التعامل مع الحادثة، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها فور توافرها.

ووفق المعلومات الأولية المتداولة، أُعلنت وفاة أحد الأشخاص في موقع الحادث، فيما عُثر على ضحية أخرى لم تُكشف حالتها الصحية حتى الآن، وسط استمرار أعمال التقصي والتحقيق.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال إجراءاتها الميدانية والاستماع إلى الشهادات ومراجعة المعطيات المتاحة؛ تمهيدًا لتحديد جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات الجارية.