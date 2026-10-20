تخوض الفنانة ياسمين صبري أصعب اختبار في مسيرتها السينمائية من خلال فيلم (نصيب)؛ الذي يمثِّل أول بطولة مطلقة لها على شاشة السينما، لتصبح للمرة الأولى الاسم الرئيسي الذي يراهن عليه صُنَّاع العمل في جذب الجمهور وتحقيق النجاح بشباك التذاكر.

ويأتي طرح الفيلم المرتقب بالتزامن مع الكشف عن بوستره الرسمي واستعداد دور العرض لاستقباله اعتبارًا من 28 أكتوبر الجاري، وسط ترقب واسع لنتائج هذه الخطوة التي قد تشكل نقطة تحول مهمة في مشوار الفنانة المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول شابة جميلة ترث ثروةً ضخمةً ومنتجعًا سياحيًا فاخرًا على ساحل البحر الأحمر عقب وفاة زوجها الملياردير، قبل أن تجد نفسها وسط سلسلة من المواقف التي تمزج بين الكوميديا والرومانسية والتشويق.

ويضع الفيلم ياسمين صبري أمام تحديات متعددة؛ أبرزها تجاوز الصورة النمطية التي ارتبطت بها لدى قطاع من الجمهور؛ باعتبارها نجمة تتمتع بحضور لافت وجاذبية بصرية أكثر من ارتباطها بأدوار البطولة التجارية الثقيلة. كما تواجه مهمة إثبات قدرتها على قيادة فيلم جماهيري بمفردها في سوق سينمائية اعتادت منح النجوم الرجال المساحة الأكبر في معادلة شباك التذاكر، بينما غالبًا ما تذهب أدوار البطولة النسائية إلى مساحات أقل تأثيرًا.

ويراهن صُنَّاع (نصيب) على عناصر عدة لدعم فرص نجاحه، من بينها المزج بين الكوميديا والرومانسية والإثارة، إلى جانب التصوير في مواقع سياحية جذابة، فضلًا عن مشاركة مجموعة من الفنانين يتقدمهم معتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد.

ويحمل الفيلم توقيع المخرج خالد أمين، بينما كتب السيناريو أحمد عبد الفتاح، في محاولة لتقديم عمل قد يمنح ياسمين صبري فرصة مختلفة لإعادة تقديم نفسها فنيًا، بعيدًا عن الأدوار التقليدية التي ارتبطت باسمها خلال السنوات الماضية.