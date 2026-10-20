غيّب الموت الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي ارتبطت بذاكرة الجمهور الكويتي.

وبدأت الراحلة مشوارها الفني أواخر سبعينيات القرن الماضي، إذ ظهرت للمرة الأولى عام 1978 من خلال مسرحية الأطفال (السندباد البحري)، قبل أن تشارك في أعمال متنوعة من بينها (قناديل الأمل) و(البساط السحري) و(ثلاثية فهد العسكر).

كما سجلت حضورًا في عدد من الأعمال الفنية، منها (سلامتك) و(حياتنا) و(غدًا أمي قالت لي) و(الزرزور) و(طرزان) و(أحلام صغيرة)، إلى جانب مشاركتها في المسلسل الكويتي الشهير (خالتي قماشة)، الذي يعد من أبرز الأعمال التلفزيونية الخليجية.

ورغم بدايتها المبكرة، لم يدم مشوارها الفني طويلًا، إذ اختتمت رحلتها مع الفن عام 1984 عبر أوبريت (سندريلا)، قبل أن تبتعد عن الأضواء نهائيًا، مفضلة حياة هادئة بعيدًا عن الوسط الفني.