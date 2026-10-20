تُتاح زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي وفق مواعيد محددة للرجال والنساء، تختلف بين أيام الأسبوع و(الجمعة)، بما يتيح لضيوف الرحمن اختيار الموعد المناسب لهم عبر تطبيق «نسك».

وتبدأ مواعيد الزيارة اليومية للرجال من الثانية صباحاً حتى صلاة الفجر، ومن 11:20 صباحاً حتى صلاة العشاء، فيما تكون مواعيد النساء من بعد صلاة الفجر حتى 11 صباحاً، ومن بعد صلاة العشاء حتى الثانية صباحاً.

وفي (الجمعة)، تكون مواعيد زيارة الرجال من الثانية صباحاً حتى صلاة الفجر، ومن التاسعة صباحاً حتى صلاة العشاء، فيما تبدأ الفترة الأولى للنساء بعد صلاة الفجر حتى التاسعة صباحاً، والفترة الثانية بعد صلاة العشاء حتى الثانية صباحاً.

ويُشترط حجز موعد الزيارة عبر تطبيق «نسك»، مع التأكد من بيانات الحجز قبل التوجه إلى الروضة الشريفة.