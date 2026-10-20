أُعلن عن تأجيل النسخة الرابعة من أسبوع الرياض للأزياء إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، دون الكشف عن موعد بديل حتى الآن.
ويُعد الحدث من أبرز المنصات الداعمة لصناعة الأزياء السعودية، إذ يجمع المصممين المحليين والعالميين، ويوفر فرصةً لعرض المجموعات الجديدة وتعزيز حضور العلامات السعودية في الأسواق الدولية.
ويأتي التأجيل ليؤجل بدوره فرصاً مهنية وتسويقية للمصممين المشاركين، وسط ترقب للإعلان عن الموعد الجديد وتفاصيل النسخة القادمة.
تأجيل أسبوع الرياض للأزياء إلى 2027
20 أكتوبر 2026 - 15:02 | آخر تحديث 20 أكتوبر 2026 - 15:02
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ذكرى السلمي ( جدة ) @zekraalsolami
أُعلن عن تأجيل النسخة الرابعة من أسبوع الرياض للأزياء إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، دون الكشف عن موعد بديل حتى الآن.