أُعلن عن تأجيل النسخة الرابعة من أسبوع الرياض للأزياء إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري، دون الكشف عن موعد بديل حتى الآن.

ويُعد الحدث من أبرز المنصات الداعمة لصناعة الأزياء السعودية، إذ يجمع المصممين المحليين والعالميين، ويوفر فرصةً لعرض المجموعات الجديدة وتعزيز حضور العلامات السعودية في الأسواق الدولية.

ويأتي التأجيل ليؤجل بدوره فرصاً مهنية وتسويقية للمصممين المشاركين، وسط ترقب للإعلان عن الموعد الجديد وتفاصيل النسخة القادمة.