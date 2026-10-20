أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ«عكاظ» خضوع استخدام المبيدات وممارسة الأنشطة الزراعية لضوابط واشتراطات تحمي الصحة العامة والبيئة، وتضمن سلامة المنتجات الزراعية.

توعدت الوزارة المخالفين بالعقوبات وكشفت عن صدور «دليل المبيدات 2026م»، لتنظيم تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها، وتوفير قوائم محدثة بالمسجلة والمصرح باستخدامها، وتحديد المبيدات المقيدة والمحظورة، وتوضيح إرشادات الاستخدام الآمن وفترات الأمان الواجب الالتزام بها قبل حصاد المحاصيل.

ويتضمن بيانات المبيدات المسجلة وأسماءها التجارية ومعدلات استخدامها وطرق تطبيقها، وتصنيفها إلى حشرية، وعناكبية، وفطرية، وعشبية وغيرها، بما يساعد المزارعين والممارسين على الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من بيانات ملصق المبيد ورقم تسجيله، والالتزام بمعدلات الاستخدام وفترات الأمان المحددة قبل الحصاد. وفي ما يتعلق بتنظيم الأنشطة الزراعية، أشارت الوزارة إلى إتاحة خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي عبر المنصة الرسمية التي تتيح للممارسين إصدار الرخص وتحديث بيانات الأنشطة القائمة في الحيازات الزراعية، وتسجيل الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية وغيرها.