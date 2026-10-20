كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن واحدة من أصعب المراحل التي مرّت بها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها فكرت جديًا في اعتزال التمثيل بعد سنوات من شعورها بتكرار الأدوار ودورانها في المساحة الفنية نفسها.

وأوضحت ريهام، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، أنها عاشت نحو عشر سنوات وهي تقدم شخصيات متشابهة إلى حدٍّ كبير؛ الأمر الذي تسبب لها في حالة من الملل والإحباط، وجعلها تشعر بأن الجمهور ربما سئم رؤيتها بالنمط نفسه.

وأضافت أن الأزمة لم تكن مرتبطة بالتمثيل ذاته، بل بإحساسها بأنها لا تستثمر إمكاناتها الفنية بالشكل الذي تطمح إليه، وهو ما دفعها إلى التفكير في الابتعاد عن المجال، قبل أن تستعيد شغفها من خلال أدوار مختلفة فتحت أمامها آفاقًا جديدة.

وأكدت أن الخروج من منطقة الراحة والبحث عن شخصيات تحمل أبعادًا نفسية واجتماعية مختلفة كان من أهم العوامل التي أعادت إليها الحماس، مشيرة إلى أن نجاح أعمال مثل (منعطف خطر) و(حكاية نرجس) حمّلها مسؤولية أكبر في اختيار خطواتها المقبلة.

كما كشفت استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد تتعاون فيه مع الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري، مؤكدة أن العمل يمثل تحديًا مختلفًا في مسيرتها الفنية.