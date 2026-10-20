أثارت أنباء متداولة حول انتشار مرض يُعرف بـ(الخناق الحنجري) حالة من القلق بين عدد من أولياء الأمور في مصر، قبل أن تصدر وزارة الصحة توضيحات رسمية أكدت فيها أن الأمر يتعلق بالتهاب تنفسي موسمي معروف، وليس مرضًا جديدًا أو تفشيًا وبائيًا.

وأوضحت الوزارة أن (الخناق الحنجري) ينتج عن فايروسات تنفسية شائعة تصيب الحنجرة والقصبة الهوائية، ويظهر عادة خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة الحالية تقع ضمن الحدود الطبيعية والمعتادة لهذا الوقت من العام. كما شددت على أن المرض لا يرتبط بمرض الدفتيريا المعروف، موضحة أن الأخير مرض بكتيري مختلف تمامًا، وأن الأطفال يحصلون على الحماية منه عبر اللقاحات المدرجة ضمن برنامج التطعيمات الإلزامية. وأشارت إلى أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة هي الأطفال الصغار بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بينما تنخفض فرص الإصابة بعد سن الخامسة، مؤكدة عدم رصد أي تفشٍ غير معتاد داخل المدارس أو الحضانات.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين بانتظام، والحرص على التهوية الجيدة، وإبقاء الأطفال المرضى في المنزل حتى تمام التعافي، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية.