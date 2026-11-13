كشف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، أن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب ما وصفه بأنه «أكبر عملية تبادل أسرى» بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، في خطوة قد تتيح لآلاف الأسرى العودة إلى عائلاتهم.

وقال كوشنر، في منشور عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تسعى إلى إنجاز عملية تبادل قد تكون الأكبر خلال الحرب، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق أو العدد النهائي للأسرى المشمولين به.

وأوضح أن موسكو وكييف وافقتا على توسيع الجولة القادمة من محادثات السلام، التي ترعاها الولايات المتحدة، لتشمل دولاً أوروبية، بما يتيح مناقشة الترتيبات الأمنية الأوسع في أوروبا بعد الحرب، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها.

وجاءت تصريحات كوشنر عقب تحركات دبلوماسية شملت محادثات ثلاثية بين الوفود الأمريكية والروسية والأوكرانية في أبوظبي، أعقبتها زيارة كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار كوشنر إلى أن واشنطن تشعر بالتشجيع إزاء التقدم المحرز في المحادثات، لكنه أقر باستمرار خلافات جوهرية بين الجانبين، خصوصاً بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.

من جانبه، رحب زيلينسكي باستئناف العملية التفاوضية بعد توقف المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لمدة تسعة أشهر، معرباً عن أمله في أن تتناول الجولة القادمة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

ورغم التقدم في ملف تبادل الأسرى، لا تزال الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والترتيبات الأمنية المستقبلية تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.