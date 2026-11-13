أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذاراً أحمر منبِّهاً من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وفي ما يتعلق بحالة البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بالسرعة نفسها على الجزء الأوسط، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين نصف متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.