أكد إماما وخطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطبتي الجمعة، اليوم، أهمية التمسك بالتوحيد والإيمان الصادق، والاستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح ومحاسبة النفس، مشددين على مسؤولية الإنسان عن عقيدته وأعماله وحقوق العباد والنعم التي أنعم الله بها عليه.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، أن نعمة الإسلام والتوحيد من أعظم النعم التي امتن الله بها على البشرية، مبينًا أن التوحيد هو حق الله على عباده، والفطرة التي فطر الناس عليها، والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل.

وأشار إلى أن التوحيد لا يقتصر على العبادات، بل يشمل الأقوال والمعتقدات والأعمال والمعاملات، ويشكل منهجًا متكاملًا للحياة، محذرًا من الشرك بالله الذي يعد أعظم ما يهدم التوحيد، ومؤكدًا ضرورة حماية النفس والأهل من الوقوع في نقيضه، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي المسجد النبوي، تناول إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم مشاهد يوم القيامة ومواقف المساءلة والحساب، مبينًا أن الإنسان يمر بمراحل متعددة منذ احتضاره وحتى استقراره في الجنة أو النار، وأن القبر أول منازل الآخرة، حيث يُسأل عن ربه ودينه ونبيه.

وأوضح أن المؤمنين يتلقون البشارة والطمأنينة عند الاحتضار، فيما يلقى المشركون التقريع، مشيرًا إلى أن المساءلة يوم القيامة تشمل الرسل عن تبليغ رسالاتهم، والعباد عن عقائدهم وأعمالهم، إلى جانب العهود والعقود وحقوق الآخرين وما استرعاه الله الإنسان من مسؤوليات.

وأكد أن الحساب يمتد إلى النعم التي وهبها الله للإنسان، من العمر والعلم والمال والجسم، وما أداه من حق القرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا وعملًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه».

وحثّ الشيخ القاسم المسلمين على محاسبة أنفسهم قبل الحساب، والاستعداد للآخرة بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، مؤكدًا أن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، وأن الاستقامة على التوحيد واتباع السنة والإيمان بكتاب الله من أسباب الثبات عند السؤال والفوز بالسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة.