في تطور قضائي مثير يكشف خبايا واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، طلب مدعون فيدراليون في الولايات المتحدة من قاضٍ اتحادي السماح بعرض رسائل مشفرة وأدلة دامغة حول دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في أربع دول بأمريكا الجنوبية، ضمن محاكمة بارون المخدرات سيباستيان مارسيت.

وتشير وثائق الادعاء المقدمة قبيل المحاكمة المرتقبة مطلع العام المقبل، إلى أن مارسيت (الذي أُلقي القبض عليه في مداهمة فجرية في بوليفيا وتم تسليمه لواشنطن) أدار إمبراطوريته بأسلوب دموي تحت شعار «الفضة أو الرصاص»، حيث أغدق الرشاوى على مسؤولين في أوروغواي وباراغواي وبوليفيا وفنزويلا لشراء الحماية، فيما لجأ إلى التفجير والاغتيال بحق رجال الأمن الذين رفضوا الخضوع لنفوذه.

وكشفت التحقيقات أن تلك الرشاوى مكنت بارون المخدرات من الحصول على ملفات أمنية سرية، وتفادي مداهمات القبض عليه، بل ومعرفة مواعيد اجتماعات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) مع المسؤولين المحليين مسبقاً.

ولم تتوقف مفاجآت ملف الادعاء عند حد الفساد الحكومي، إذ يسعى المدعون لتقديم رسائل وصور مسربة من شبكة الاتصالات المشفرة «Sky ECC» تعود لهواتف مارسيت، تضمنت صوراً لوشومه وعائلته، والأكثر رعباً صورة أرسلها المتهم بنفسه لشخص قام بقتله، في وقت يحاول فيه فريق الدفاع استبعاد هذه الأدلة والطعن في اختصاص القضاء الأمريكي بالنظر في القضية.