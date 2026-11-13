في واقعة اختراق إلكتروني صادمة أثارت حالة من الذعر والتساؤلات حول أمان الحسابات المصرفية، كشف مواطن أردني يُدعى «عودة» عن تبخر مدخراته البالغة نحو 18 ألف دينار (من بينها وديعة بنكية تتجاوز 17 ألف دينار) بعد تحويل رصيده بالكامل إلى «صفر» دون علمه أو موافقته.

وتفجرت القصة المثيرة خلال مداخلة إذاعية للشخص المتضرر، أوضح فيها أنه فوجئ أثناء وجوده في مقر عمله بظهور شاشة «تحديث تلقائي» على هاتفه الذكي دون أن يطلبه، فترك الهاتف جانباً بانتظار انتهائه، ليكتشف عقب ذلك وقوع الكارثة، إذ تم فك وديعته المالية وتنفيذ نحو 15 عملية تحويل متتالية عبر خدمة الدفع الفوري «كليك» وتحويلات داخلية نحو محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أردنية.

وشدد صاحب الحساب المسروق على أنه لم يفتح أي روابط مشبوهة ولم يشارك بياناته السرية مع أي جهة، مبدياً دهشته من قدرة المخترقين على التحكم بحساباته وتنفيذ هذا الكم الكبير من العمليات رغم وجود الهاتف بحوزته طوال الوقت.

وفيما سارع الضحية لتقديم شكوى رسمية لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن ومطالبة البنك بتجميد الحسابات، فجّر رد البنك موجة من الجدل الواسع بعد تنصله من المسؤولية عن الأموال المفقودة، ما فتح ملف أمن التطبيقات البنكية وحماية ودائع العملاء من أساليب الاحتيال الرقمي المتطورة على مصراعيه.