في عملية أمنية كشفت خيوط خيانة غير متوقعة، نجحت وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمروج في تونس في فك لغز سرقة جريئة استهدفت منزلاً مسكوناً، والإطاحة بعصابة ثلاثية تضم شاباً من ذوي السوابق العدلية وفتاتين إحداهما قاصر، بعد استيلائهم على خزنة حديدية تضم نحو 20 ألف دينار.

وتفجرت مفاجآت التحقيق عندما أظهرت الأبحاث أن العقل المدبر للعملية لم يكن غريباً عن الضحية، إذ تبيّن أن إحدى الفتاتين المتورطتين كانت تعمل سابقاً داخل المنزل المستهدف، ما أتاح لها رصد تحركات صاحبه ومعرفة أسراره ومكان احتفاظه بالأموال، لتقوم بتحريض شركائها وإرشادهم بدقة لتنفيذ السطو.

وبتحريات مكثفة وفي وقت وجيز، تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هويات المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم تباعاً، مع استرجاع وحجز مبلغ 18 ألف دينار من المسروقات قبل التصرف فيها.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود المنفذين، إذ امتدت الإجراءات القانونية لتشمل الاحتفاظ بوالدة الفتاة القاصر المتورطة في السرقة بشبهة «إهمال شؤون قاصر»، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية لاستكمال كافة ملابسات الواقعة وتقديم المتورطين للعدالة.