انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات حملة "نحْييه ونحَييه"، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، وسط حضور من العائلات والأطفال، وتنوع في العروض المسرحية والفنون الأدائية والتجارب التفاعلية التي تستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول عروضاً للفلكلور السعودي والسيرك الجوال، إذ قدم المؤدون فقراتهم في الممرات وبين الزوار، إلى جانب العروض المسرحية وحكايات الدمى التي استقطبت اهتمام الأطفال والعائلات.

كما تضمنت الفعاليات أنشطة تفاعلية عدة، من بينها تجربة "وجوه وشخصيات"، التي تتيح تركيب ملامح الشخصيات باستخدام المكعبات، وتجربة "عِش الدور"، للتعريف بالأزياء والإكسسوارات المسرحية، إضافة إلى "إيقاع الفن"، التي تسلط الضوء على الفنون الأدائية التقليدية.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية للتعريف بالمسرح وفنونه المختلفة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على جوانب من العمل المسرحي والمشاركة في تجارب مرتبطة به.