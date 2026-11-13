تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في إطار ترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، تكون شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين MFO، المتمركزة في مصر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرح قبل أيام إمكانية إنشاء «قوة مراقبة مدنية». ومن المقرر أن يزور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بيروت، (الإثنين) و(الثلاثاء)، للاجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتجري الولايات المتحدة مشاورات مع الأوروبيين خصوصاً فرنسا وإيطاليا، بشأن الترتيبات المقترحة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية «اليونيفيل» في نهاية 2026، وسط تصاعد النقاش حول مستقبل دورها في جنوب لبنان، بين تمسّك رسمي ببقائها، وخطط لانسحاب تدريجي. وكانت مصادر رسمية لبنانية أعلنت أن لبنان يواصل اتصالاته لتأمين بديل عن قوات «اليونيفيل»، مشيرة إلى أن بيروت لا ترغب في إقامة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتفضل أن تكون الولايات المتحدة طرفاً شاهداً على الترتيبات والإجراءات الأمنية.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 28 أغسطس 2025، القرار 2790، الذي مدّد ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026. ونص القرار على وقف عمليات القوة بعد ذلك التاريخ، ثم بدء انسحابها بصورة منظمة وآمنة، على أن يكتمل خلال عام. ومن المقرر أن تتولى السلطات اللبنانية تدريجياً المسؤوليات الأمنية التي تضطلع بها القوة في الجنوب.