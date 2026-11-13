أدخلت كوريا الشمالية تعديلاً دستورياً لتغيير أبعاد علمها الوطني للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة عام 1948، في خطوة أبقت على التصميم والرموز الأساسية للعلم، لكنها قلّصت امتداده الأفقي بعد نحو 78 عاماً من اعتماد النسبة السابقة.

ووفقاً للدستور المعدل المنشور على الموقع الإلكتروني «ناينارا»، التابع لبيونغ يانغ، تنص المادة 166 على أن نسبة ارتفاع العلم إلى عرضه أصبحت 1 إلى 1.65، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 1 إلى 2، ما يعني أن العلم أصبح أقل امتداداً أفقياً مقارنة بارتفاعه.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها النسبة الرسمية لأبعاد العلم منذ قيام النظام الكوري الشمالي عام 1948، مشيرة إلى أن النسبة القديمة ظلت ثابتة حتى التعديل الدستوري الذي أقر في سبتمبر 2023.

ورغم التغيير في الأبعاد، احتفظ العلم الكوري الشمالي بتصميمه التقليدي، الذي يتكون من شريط أحمر عريض في الوسط، يحيط به شريطان أبيضان رفيعان، وشريطان أزرقان في الأعلى والأسفل، إلى جانب نجمة حمراء خماسية داخل دائرة بيضاء تقع بالقرب من جهة السارية.

ولا يقتصر العلم، وفقاً للتفسير الوارد في الدستور الكوري الشمالي، على كونه رمزاً للدولة، بل يحمل دلالات أيديولوجية وتاريخية مرتبطة بتاريخ تأسيس النظام الحاكم؛ إذ يرمز الشريط الأحمر إلى دماء المقاتلين الذين خاضوا النضال ضد الاستعمار الياباني بين عامي 1910 و1945 دفاعاً عن حرية البلاد واستقلالها.

أما الدائرة البيضاء والشريطان الأبيضـان، فيرمزان، بحسب التفسير الرسمي، إلى ولاء الشعب لزعيم البلاد وحزب العمال الكوري الحاكم، بينما تعكس الخطوط الزرقاء الروح الثورية للشعب في النضال من أجل السلام والصداقة والوحدة العالمية، إلى جانب سيادة الدولة.

ويأتي تعديل أبعاد العلم في وقت تشهد فيه كوريا الشمالية تغييرات أوسع في توجهاتها الدستورية والسياسية تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون، الذي يسعى إلى ترسيخ نهج حكم وهوية وطنية خاصة به، مع الاحتفاظ ببعض الرموز والإرث السياسي لأسلافه.

وشملت هذه التغييرات تعديلات دستورية أُقرت خلال عام 2026، تضمنت إعادة تعريف أراضي الدولة وحذف الإشارات إلى إعادة توحيد الكوريتين، في انعكاس لتحول بيونغ يانغ نحو تكريس التعامل مع الكوريتين باعتبارهما دولتين منفصلتين، وليس شعباً واحداً يسعى إلى الوحدة.

وسبق ذلك تعديل كلمات النشيد الوطني وإقرار قانون خاص به في أكتوبر 2024، في خطوة ربطها مراقبون بتوجه كيم جونغ أون لإعادة تشكيل الرموز الوطنية بما يتماشى مع رؤيته الجديدة للعلاقات بين الكوريتين.